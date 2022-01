Spinsels ..

Zo bedacht ik vanmorgen dat het minste altijd van naar het ziekenhuis moeten om een bezoek te brengen aan een specialist en om dan de uitslag te horen van een onderzoek , eigenlijk de huidarts de enige is waarvan je al van te voren weet wat de uitslag is. Gek idee he. Al voor het onderzoek geweest is weet je wat de uitslag is. Niet dat het nu iets is om blij van te worden, want uitslag kan heel lastig zijn. Weet je waar ik nu blij van word? Van regen!! Echt waar, ik ben altijd blij als het regent, want stel dat ik niet blij zou zijn .. het regent toch wel. Dus ja.. Wat maakt het uit.

Ik ken mensen die regelmatig naar een theater gaan, ach, zal best mooi zijn om een toneelstuk te zien of een cabaret of zo, maar als ze dan zeggen dat ze tot tranen bewogen waren vind ik dat zo sterk overdreven.. ik bedoel maar, een automonteur kan je ook tot tranen toe bewegen, hoor. Helemaal als je krap zit. Echt niet lekker ook , krap zitten. En dan net op een moment dat je baas je heel tactvol heeft ontslagen. Weet je wat hij zei : het lijkt ons heel moeilijk en we weten niet hoe we het zonder jou moeten stellen, maar we gaan het proberen.. JA JA !!!

Onze buurman was ook tot tranen toe bewogen: zijn antieke staartklok was van de muur gestolen. Dat ding hing er al jaren. Ik vond het wel zielig voor hem, een ramp , het was een dure klok , maar ik vond het ook sneu vooral omdat ie nu natuurlijk moet behangen.

Vorige week was ik boodschappen aan het doen, meestal vrouwen die boodschappen doen, een enkele keer zie je natuurlijk ook echtparen die samen boodschappen doen , de man mag dan natuurlijk de tas sjouwen , zo gaat dat. Maar vorige week zag ik een man die de autodeur voor een vrouw open deed , heel galant. Vast een nieuwe auto , of een nieuwe vrouw, dat laatste denk ik. Ik vond de man er ook nogal rijk uit zien, ja, ik weet niet maar ik denk dat . Is ook niet erg hoor, rijk zijn. En er word steeds maar gezegd dat geld niet gelukkig maakt, tsja , dat zal wel, maar ik heb nog niet eens de kans gehad om dat uit te proberen. Geef mij eerst dat geld maar, dan maak ik zelf wel uit of het gelukkig maakt of niet. Is toch zo ? Altijd dat opdringerige gedoe van sommige mensen. Ik heb trouwens nu een paar keer gehad dat ik visite krijg van iemand waar ik de pest aan heb, maar dat zeggen durf ik nu ook weer niet. Dus ik doe nu als de deurbel gaat de jas aan. Goed gezelschap dan zeg ik: wat leuk, ik kom net thuis, kom binnen!! Vervelende visite , dan zeg ik; Sorry, ik sta net op het punt om weg te gaan, volgende keer beter, he. Knap bedacht dacht ik zo. Het is ook een groot bewaard geheim en ik ben de enige die het weet : ik ben een genie. Nu hang ik dat natuurlijk niet aan de grote klok, voor je het weet moet je mee doen met al die spelletjes op t.v , zeer vermoeiend. Dat is net als al die programma,s zoals de voice of idols of weet ik veel. Ik kan prachtig zingen. Ik weet zeker dat ik zou winnen, maar ik begin er niet aan, dan is het hek van de dam, sta ik straks in elk programma op t.v te zingen. Daar krijg je alleen maar verbeelding en kapsones van.

Zo kan het wel weer voor vandaag vind ik , ik hoor trouwens de deurbel : tijd om mn jas aan doen!!